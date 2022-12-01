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Грузинские дзюдоисты выступят в турнире Большого шлема в Токио 

Грузинские дзюдоисты выступят в турнире Большого шлема в Токио 

Шестеро дзюдоистов сборной Грузии вылетают в столицу Японии, где они примут участие в турнире Большого шлема в Токио 3-4 декабря, сообщает Федерация дзюдо Грузии. 

Из мужчин на соревнованиях выступит только победитель Олимпиады в Токио Лаша Бекаури, его выступление на турнире Большого шлема было большим желанием организаторов, отмечают в федерации, передает Sputnik Грузия. 

Также в составе участников турнира Большого шлема в Токио в весе 57 кг выступят Этер Липартелиани и Нино Лоладзе, в весе 63 кг - Этер Аскилашвили, 70 кг - Нино Гулбани, а в весе 78 кг свое мастерство покажет София Сомхишвили. 

Большинство дзюдоистов, участвующих в турнире, будут из азиатских стран, отметили в федерации.

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