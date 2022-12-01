Армения и Венгрия договорились о полном восстановлении дипотношений

1 дек. 20:26

На полях 29-го министерского заседания ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, в ходе которой была достигнута договоренность полностью восстановить дипломатические отношения, прерванные в 2012 году.

"Они достигли договоренности о восстановлении полных дипотношений, выразив намерение открыть новую главу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного прав", - рассказали в пресс-службе МИД Армении.

Мирзоян и Сийярто также поговорили о нынешнем этапе отношений между Ереваном и Будапештом.