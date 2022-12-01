Дмитрий Ситковецкий - музыкант мира из Баку

Родители всемирно известного скрипача и дирижера Дмитрия Ситковецкого - люди в мире классической музыки знаменитые. "Я счастлив, что родился именно в этой семье. Отец - Юлиан Ситковецкий - был замечательным музыкантом. К несчастью, он умер, когда я был еще ребенком. Мама - великолепная пианистка", - говорит Дмитрий Ситковецкий, которому "повезло - достались хорошие гены", и он "вдыхал творческую атмосферу, еще не понимая, что такое жизнь музыканта".

Будущий музыкант родился в Баку, как и его мама - Белла Давидович, вырос в Москве. "Каждый раз приезжал в Азербайджан к своим бабушке и дедушке. До сих пор помню наши прогулки по Бакинскому бульвару, посещение Театра оперы и балета, рядом с которым они жили", - рассказывает он. Обучался Дмитрий, как и его отец, по классу скрипки в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. "Собственно, инструмент был выбран за меня, чтобы я продолжал традицию", - поясняет Ситковецкий.

В 1966 году 12-летний Дмитрий стал победителем I юношеского конкурса "Концертино Прага". В 1972 году поступил в Московскую консерваторию, в 1977-м эмигрировал в США и уже через два месяца после приезда дал там первый концерт. Музыкант окончил знаменитую Джульярдскую школу в Нью-Йорке, в 1979 году победил на конкурсе скрипачей имени Фрица Крейслера в Вене, получил международную известность и начал выступать с лучшими оркестрами. "К сожалению, папа моих успехов не застал, … я себя успокаиваю тем, что он смотрит на меня из другого мира и радуется", - признается Дмитрий.

В 1978 году в США уехала и Белла Давидович, она продолжила международную карьеру, часто давала совместные концерты с сыном. Возвращение в Москву после 11-летнего отсутствия Ситковецкий называет "одним из самых значительных переживаний за всю жизнь". Святослав Рихтер пригласил его принять участие в "Декабрьских вечерах". "Сначала я и мама выступили в Зале Чайковского. 19 декабря 1988 года - незабываемый день… Люди висели на люстрах, а успех было просто не с чем сравнить", - вспоминает музыкант.

В 1990 году началась дирижерская карьера Дмитрия Ситковецкого - он основал камерный оркестр New European Strings ("Новые европейские струнные"), который не был постоянно действующим коллективом, а собирался для гастрольных поездок и выступлений на фестивалях. Затем музыкант сотрудничал со многими оркестрами, создавал фестивали в разных странах. В его обширном репертуаре есть произведения Кара Караева, Фикрета Амирова и Фирангиз Ализаде. "В Азербайджане много талантливых композиторов, и музыка каждого из них прекрасна", - отмечает Ситковецкий.

В 1998 году, когда отмечалось 70-летие Беллы Давидович, он приехал в Баку с мамой, вместе с ней выступил на концерте. После этого Ситковецкий вновь посещал родной город, в ноябре 2021 года принял участие в концерте, посвященном 100-летию Бакинской музыкальной академии, дал мастер-класс для ее студентов. "Самое главное для меня то, что я опять почувствовал тепло бакинцев, которое помню еще с детства", - говорит он.

В мае нынешнего года исполнитель снова побывал в Баку, в рамках "Встреч с Дмитрием Ситковецким" сыграл концерт с Бакинским камерным оркестром, выступил с лекцией в центре YARAT. По признанию музыканта, ему бы "очень хотелось что-то полезное сделать для Баку и Бакинской музыкальной академии".