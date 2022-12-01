РЖД: система продажи билетов работает стабильно, несмотря на санкции

1 дек. 20:23

Западные санкции не повлияют на продажу билетов на поезда, заверили в РЖД.

"Некоторые СМИ и коллеги по Telegram высказали опасения, что западные санкции могут привести к остановке продажи билетов на поезда РЖД. Спешим развеять эти домыслы. Несмотря ни на что наша система продажи - АСУ "Экспресс" - функционирует стабильно, никаких перебоев с ней нет", - сообщается в Telegram-канале перевозчика.

С 2018 года РЖД ведет системную работу по переходу на отечественное ПО, в результате "повышается стабильность и снижается зависимость от иностранных служб поддержки", говорится в сообщении.