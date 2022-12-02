Турецкий истребитель TF-X превзойдет американский F-35

Самолет-невидимка турецкого поднимется в небо к 2028 году и быстро займет нишу доступных и передовых истребителей. Как отмечает Asia Times, турецкий истребитель TF-X обретает форму в рамках плана по продвижению страны в элитный клуб средних держав, которым удалось создать и испытать боевой самолет-невидимку. В прошлом месяце госкомпания "Турецкая аэрокосмическая промышленность" (TAI) опубликовала видео строительства истребителя TF-X, тем самым подтвердив намерение страны по созданию собственного боевого самолета.

Хотя мало что известно о характеристиках TF-X, Томас Ньюдик из The Warzone уверен, что истребитель не окажется сразу же в той же лиге, что и американские F-22 и F-35. Он утверждает, что прототип TF-X будет представлен в марте 2023 года, а первый испытательный полет будет осуществлен либо в 2025, либо 2026 году. При этом первая партия поступит на вооружение в 2028-2030 годах.

TAI отмечает, что TF-X изначально разработан для проведения операций класса ”воздух-воздух”, но операции ”воздух-земля” он тоже сможет исполнять. Специально для операций ”воздух-воздух” TF-X будет иметь увеличенную дальность действия за счет новых вооружений, в основном ракет собственного производства Gokdogan, поражающих цели за пределами прямой видимости.

Истребитель с грузоотсеком будет оснащен стелс-технологией и системой ИИ, поддерживающей нейросеть. С 14-метровым размахом крыла, 21-метровым фюзеляжем и высотой в 6 метров TF-X будет меньше, чем F-22, но больше, чем F-35.

TF-X будет приводиться в движение двумя американскими двигателями с форсажной камерой General Electric F110 или созданными по лицензии турецкими двигателями F118 без форсажной камеры.

Вполне возможно, что США не захотят продавать двигатели Турции, учитывая ее отношения с Россией. В связи с приобретением российской системы про С-400 в 2017 году Турция была исключена из американской программы F-35 в 2019 году.

Ньюдик отмечает, что британская компания Rolls Royce может стать потенциальным поставщиком двигателей, однако споры по поводу передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность могут осложнить возможную сделку. Россия также могла бы поставить двигатели, хотя это и маловероятно в связи с санкционной угрозой и необходимостью заменять собственные истребители, потерянные на Украине.

Для Турции создание собственного истребителя - серьезное достижение

Успешная разработка эффективного боевого самолета это одно, а его строительство, причем экономически целесообразное, совершенно другое.

Даже такие ведущие военные державы как США, Китай и Россия не застрахованы от финансовых проблем. В частности, программа производства американских F-22, выпущенных в количестве 187 единиц, была прекращена в 2009 году в связи с несоизмеримостью неполадок и затрат. Скорее всего, по той же причине китайских J-20 было произведено только 200. У России, в свою очередь, всего около 15 Су-57.

Турецкий TF-X логично сравнить с японским Mitsubishi X-2 и южнокорейским KF-21 Boramae - у обеих средних держав достаточно ресурсов, знаний и технологий для создания истребителей.

Японский Mitsubishi X-2 был разработан в 2009 году после отказа американцев продать союзнику F-22. Как отмечает Defence Aviation, единственный прототип Х-2 оснащен системой управления вектора тяги, благодаря которой можно осуществлять резкие и быстрые развороты, а также радаром с активной фазированной антенной решеткой.

X-2 по сравнению с TF-X относительно небольшой. Как сообщает Aerotime Hub, его длина составляет 14,2 метра, а размах крыла - 9,1 метр. На X-2 установлены два двигателя IHI XF5-1 с форсажными камерами малой степени двухконтурности. Во время летного испытания в 2016 году истребитель развил скорость в 370 км/ч на высоте в 3,6 тыс. метров.

Хотя Х-2 всего лишь прототип, опыт, полученный при его создании, лег в основу разработки японского истребителя F-X 6-го поколения в партнерстве с Великобританией. Цель новой программы - создать мощный истребитель, превосходящий китайские боевые самолеты 4-го и 5-го поколений к 2035 году.

Южнокорейский KF-21 Boramae - истребитель поколения 4++, напоминающий F-35. У него нет грузоотсека, поэтому оружие будет размещаться на внешних узлах подвески, что снижает его стелс-характеристики по сравнению с другими истребителями 5-го поколения. По сообщениям Корейской аэрокосмической компании (KAI), размах крыла KF-21 составляет 11,2 метра, длина - 16,2 метра, а высота - 4,7 метра.

Истребитель оснащен двумя американскими двигателями US General Electric F414 с форсажной камерой, которые также используются на F/A-18 ”Супер Хорнет” и JAS 39 ”Грипен”. Максимальная скорость боевого самолета 2,250 км/ч. KF-21 может нести широкий арсенал западных и южнокорейских вооружений, в том числе находящиеся в разработке южнокорейские ракеты, поражающие цели за пределами прямой видимости, и Taurus KEPD-350 - немецко-шведские крылатые ракеты.

Для Южной Кореи KF-21 - качественная альтернатива F-35, которая дешевле в два раза. Страна также собирается представить свой истребитель на мировых рынках, как более доступный по сравнению с западными истребителями поколения 4++, в том числе ”Еврофайтерами” и ”Рафалями”. Южнокорейский истребитель будет обладать теми же характеристиками, но стоить на порядок меньше.

Возможно, турецкий TF-X разрабатывается с той же целью, что и японский X-2. Он вполне может служить испытательной платформой для еще более современного истребителя. С другой стороны, TF-X также может последовать и по стопам южнокорейской модели, ориентируясь на экспортные рынки доступных боевых самолетов поколения 4++.

В любом случае TF-X - серьезный стимул для турецкой аэрокосмической промышленности. TRT World отмечает, что Турция в производстве TF-X может опираться на опыт, приобретенный во время участия в программе F-35 до 2019 года (до того как США исключили Турцию из программы).

По данным Военно-морского института США, восемь турецких компаний участвовало в разработке фюзеляжа и двигателя, а Турция была выбрана в качестве первого в Европе центра обслуживания двигателей F-35. Произведенные в Турции запчасти для F-35 планировалось использовать по всему миру, а компании должны были выполнить работу по производству и обслуживанию F-35 на $12 млрд.

С учетом таких потерь программа TF-X - настоящее спасение для турецкой оборонной индустрии, поскольку представляет собой серьезный источник дохода. Истребитель станет доступным боевым самолетом для турецких ВВС, а также внесет существенный вклад в достижение Турцией стратегической независимости.