Центробанк не считает нужным продлевать программу льготной ипотеки в России

1 дек. 20:12

Программа льготной ипотеки по ставке 7% сработала как антикризисная мера, нет необходимость продлевать ее на следующий год , заявила на пресс-конференции первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Как антикризисная мера эта программа сработала, в этих целях в ней потребности нет, поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности тоже нет. На рынке есть определенные дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции. Какими инструментами, это отдельный вопрос", - сказала Юдаева.

В настоящее время регулятор опрашивает банки на этот счет.

В будущем году спрос россиян может перераспределиться в другие программы, считает директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Он добавил, что рассматривается вариант расширения программы семейной ипотеки.

"Будет распределение в те программы, которые не льготные, и вполне возможно, что рыночные программы станут более привлекательными, потому что у банков будет больше стимула их развивать", - полагает Юдаева.

Ранее в Минфине также сообщили, что не видят необходимости в продлении программы льготной ипотеки.