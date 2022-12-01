Борис Джонсон будет баллотироваться в парламент

1 дек. 19:26

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от избирательного округа Аксбридж и Южный Райслип на следующих выборах в парламент, пишет Sky News.

В Консервативной ассоциации округа отметили, что "полностью поддерживают Бориса Джонсона как нашего члена парламента и кандидата на будущих выборах". По данным издания, в случае переизбрания Джонсон сможет снова попытаться возглавить партию.

До понедельника депутаты-консерваторы должны сообщить, намерены ли они принимать участие в выборах, которые, как ожидается, пройдут в 2024 году.