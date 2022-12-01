Вирусолог предупредила о более тяжелом протекании гриппа в этом сезоне

1 дек. 19:21

В этом сезоне грипп В протекает у пациентов тяжелее, чем обычно, предупредила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

"Было всегда так, что вирус гриппа В вызывает более легкое заболевание. И вот сегодня первые описания больных с вирусом гриппа В наблюдают, наоборот, утяжеление течения. Больше проходит не в легкой, а в средне-тяжелой форме у этих пациентов. Сегодня стоит обратить внимание, что вирус гриппа В стал более тяжелым", - заявила она.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 18,5%.