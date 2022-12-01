Спрос россиян на новогодние туры по стране активизировался в этом году

1 дек. 19:10

Продажи туров по России на новогодние праздники выросли на 20-30% относительно прошлогодних показателей, сообщили в АТОР.

Самым популярным новогодним направлением является Краснодарский край. В среднем путевка на двоих на тур внутри страны на четыре ночи обходится в 55–60 тыс рублей без учета авиаперелета. По оценкам экспертов, до 80% мест размещения на новогодние праздники уже распродано.

В этом году россияне выбирают внутренний туризм из-за отсутствия прямых рейсов в западные страны, подорожания зарубежных направлений, сложности с получением виз, отметили в АТОР.