В "Грузинской мечте" довольны поляризацией внутри ЕНД

1 дек. 18:44

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) собиралась устроить переворот правительства, а устроил в своей партии. Об этом сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Вместо того, чтобы провести внеочередные выборы в Грузии, они проводят выборы в собственной партии, и вместо того, чтобы устроить переворот правительства, они устроили переворот в своей партии, что очень хорошо", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Кобахидзе отметил, что это очень хорошо для оздоровления политической системы страны. По его словам, внутри ЕНД идет борьба за финансы, что впоследствии приведет к ослаблению партии.