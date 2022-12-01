Макрон планирует поговорить с Путиным, но…

1 дек. 18:32

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен "в ближайшие дни" поговорить с президентом России Владимиром Путиным, однако в графике российского лидера нет этого телефонного разговора.

"В ближайшие дни. Я хотел сначала провести государственный визит и обстоятельные переговоры с президентом Байденом", - сказал Макрон в эфире телеканала ABC News, отвечая на вопрос, когда он поговорит с Путиным.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что у президента пока нет в рабочих планах телефонного разговора с Макроном.