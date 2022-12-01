SOCAR расширит сотрудничество с Туркменистаном

1 дек. 18:17

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и председатели Госконцерна Туркменистана "Туркменгаз" Батыр Аманов и Госконцерна "Туркменнебит" Гуванч Агаджанов обсудили перспективы развития сотрудничества.

Встреча состоялась на этой неделе, стороны отметили, что между Азербайджаном и Туркменистаном успешно развиваются взаимовыгодные отношения в различных сферах, в том числе в энергетическом секторе.

Выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между SOCAR и "Туркменгаз" и "Туркменнебит".

Стороны обсудили перспективные возможности и обменялись мнениями по различным вопросам расширения совместного сотрудничества.