Гигантское судно, связанное с добычей газа на Сакарье, закрыло Босфор

1 дек. 17:43

Босфорский пролив временно закрыли для движения из-за прохода по нему гигантского судна, связанного с работами по добыче газа в Черном море, пишет газета Milliyet.

Турция установила в море на глубине 2,2 тыс м 280-тонный резервуар для сбора нефти, поступающей из скважин. Установка заняла 20 часов, отмечает Yeni Şafak.

"Гигантское судно, которое завершило процесс укладки труб для транспортировки природного газа в Черном море на большой глубине, проходит через Босфор под строгими мерами безопасности. Босфор был закрыт для прохода других судов до тех пор, пока корабль не завершил свой проход", - говорится в сообщении издания.

Работы выполняло судно Catorone под флагом Багамских островов, его длина составляет 325 м, ширина - 39 м. Шесть месяцев назад судно прошло через Босфор и направилось в Черное море, в четверг днем, завершив работы на месторождении Сакарья, огромное судно вошло в Босфор. Гигантский корабль отправится в Мраморное море, он держит путь на греческий остров Родос.