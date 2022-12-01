Путин призвал россиян покупать отечественные товары

1 дек. 17:38

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом покупать товары отечественного производства.

"Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары", - сказал российский лидер, выступая на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.

Он также сообщил, что проработает идею одной из участниц встречи, которая предложила распространить действие инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов и расходных материалов.

"Я думаю, что Минфин с ума не сойдет, не такие уж большие деньги. <...> С правительством обязательно поговорим, идея ваша абсолютно правильная", - приводит слова Путина ТАСС.