Азербайджанский газ начал поставляться в Молдову

1 дек. 17:25

Утром 1 декабря началась транспортировка азербайджанского газа в Молдову через интерконнектор Греция-Болгария (IGB).

"Интерконнектор напрямую соединяет Болгарию с Трансадриатическим газопроводом, что обеспечивает доступ к новым разнообразным источникам и напрямую способствует повышению надежности поставок. Новая инфраструктура является ключевой для всего региона Центральной и Юго-Восточной Европы, создавая совершенно новый маршрут для транспортировки природного газа из новых источников", - говорится в сообщении компании ICGB.

Объемы газа, транспортируемого через интерконнектор, обеспечивают свыше 30% от потребления Болгарии в зимний период. Зарезервированные мощности для Молдовы также будут использоваться в зимний период внутри страны.

Отметим, что с началом транспортировки газа в Молдову более 80% мощностей IGB зарезервировано.