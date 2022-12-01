Зачем Индия позвала Египет на саммит G20

Сегодня Индия вступает в председательство "Большой двадцатки" (G20). Она уже пригласила Египет принять участие на правах гостя в саммите G20, который пройдет на индийской территории в сентябре следующего года. Как пишет Al-Monitor, на прошлой неделе официальный представитель министерства иностранных дел Египта подтвердил, что Египет получил приглашение Индии принять участие в саммите G20, заявив, что этот шаг отражает исторические связи между правительствами и народами двух стран.

Представитель внешнеполитического ведомства Ахмед Абу Зейд сообщил, что приглашение подтверждает "региональный и международный статус Египта и его роль в глобальных экономических вопросах". По словам Абу Зейда, министерство официально проинформировало индийскую сторону о назначении помощника министра иностранных дел по международному и региональному экономическому сотрудничеству Раджи эль-Этреби личным представителем президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите.

"Египет настроен на активное и эффективное участие в различных встречах "Большой двадцатки" с целью активизировать совместные усилия международного сообщества по вопросам, стоящим на повестке дня группы, в частности, таким приоритетным для Египта, Африки и развивающихся стран вопросам, как продовольствие, энергетика, климат, финансирование развития и преобразование мировой экономической системы", - сообщил эль-Этреби.

Египет не впервые участвует во встречах G20. Страну также приглашали на саммит во время председательства Китая в 2016 году и во время председательства Японии в 2019 году.

Бывший заместитель министра иностранных дел Египта по делам Африки Али аль-Ханафи сказал Al-Monitor, что Египет получит большую пользу от своего участия в саммите G20 во время председательства Индии: это поможет Каиру согласовать свои интересы с одной из ключевых международных организаций, объединяющей крупнейшие экономики мира.

"Египет может использовать свое участие в индийском саммите G20, чтобы укрепить свои связи со странами-участницами и привлечь больше инвестиций. Это будет способствовать присутствию Египта на региональном и международном уровнях в качестве представителя африканского континента", - добавил Ханафи.

Важность группы отражает ее экономическая мощь: на страны G20 приходится более 80% мирового ВВП, 75% мировой торговли и 60% населения мира.

В сентябре Египет посетил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, где обсудил с официальными лицами пути укрепления двусторонних оборонных связей и развития сотрудничества в военной промышленности.

Кроме того, 29 ноября министерство иностранных дел Египта объявило, что Сиси станет главным гостем на национальном празднике Индии - Дне Республики, который будет отмечаться 26 января 2023 года.

"В последние годы отношения между Египтом и Индией развивались в тандеме с двусторонним экономическим и военным сотрудничеством, которое лежало в основе их сближения", - сказал редактор газеты el-Seyassah el-Masriyah Айман Самир. Он высоко оценил исторические отношения между Египтом и Индией: "Эти две страны участвовали в создании Движения неприсоединения в эпоху правления бывшего президента Египта Гамаля Абдель Насера и бывшего премьер-министра Индии Джавахарлала Неру. С тех пор между двумя странами сформировались прочные отношения во всех областях, в том числе политической, экономической, военной и культурной сферах".

По данным Государственной информационной службы Египта, Индия остается третьим крупнейшим торговым партнером Египта, в 2021 году объем торговли между двумя странами составил около $6,272 млрд.