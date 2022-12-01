В ЦБ РФ готовы к любому решению по вопросу потолка цен на нефть

1 дек. 17:14

Банк России готов к любому развитию ситуации по вопросу введения предельной цены на российскую нефть, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Хотелось бы сказать про обсуждаемый западными странами потолок цен на российскую нефть. На данный момент еще нет консенсуса по этому вопросу, но хочу отметить, что мы готовы к любому развитию событий", - заявила она на пресс-конференции, посвященной Обзору финансовой стабильности.

Зампред регулятора добавила, что экономика России устойчива к резким колебаниям цен на рынке нефти, в последние годы они наблюдались неоднократно. "Российская экономика и финансовая система демонстрировали в таких случаях устойчивость к шокам на рынке энергоносителей. При этом в прошлые годы шоки нефтяного рынка усиливались потоками капитала, а сейчас их влияние снижено", - сказала Юдаева.

ЕС может установить потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель, писала в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.