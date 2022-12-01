Гарибашвили встретился с главой Минюста Азербайджана

1 дек. 16:51

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили обсудил с азербайджанским министром юстиций Фикретом Мамедовым в Тбилиси двусторонние отношения и перспективы их развития, сообщает пресс-служба правительства.

Как подчеркнули стороны, недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузии подтвердил особый статус отношений между странами, что придаст дополнительный импульс сотрудничеству.

"Стороны обсудили ситуацию в регионе. Была подчеркнута важность диалога в разрешении конфликтов. Было отмечено, что в этом направлении инициатива мирного соседства может стать прочной основой для повышения доверия", - сказано в сообщении.

Также политики затронули торгово-экономические отношения. Было отмечено, что Азербайджан является ведущей страной среди торговых партнеров Грузии, и выражена готовность к дальнейшему углублению этих связей.