Пропуска на кладбища вводят в Ставрополе

1 дек. 16:47

C сегодняшнего дня попасть на муниципальные кладбища для установки памятников или благоустройства участков у могил можно только через контрольно-пропускные пункты и по пропуску. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В начале ноября с Игнатьевского кладбища вывезли более 30 т мусора, среди которого были бытовые отходы, покрышки и строительный мусор.

Чтобы не допустить повторения таких ситуаций, глава города Иван Ульянченко поручил принять меры.

Для получения пропуска надо обратиться в комитет городского хозяйства, не позднее чем за три дня до работ.

"Обращаем внимание горожан, что новые правила въезда не распространяются на тех, кто решил посетить могилы родственников, а также на проведение похоронных процессий", - подчеркнули в городской администрации.