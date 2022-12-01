Пропуска на кладбища вводят в Ставрополе

C сегодняшнего дня попасть на муниципальные кладбища для установки памятников или благоустройства участков у могил можно только через контрольно-пропускные пункты и по пропуску. Об этом сообщается на сайте администрации города.
В начале ноября с Игнатьевского кладбища вывезли более 30 т мусора, среди которого были бытовые отходы, покрышки и строительный мусор.
Чтобы не допустить повторения таких ситуаций, глава города Иван Ульянченко поручил принять меры.
Для получения пропуска надо обратиться в комитет городского хозяйства, не позднее чем за три дня до работ.
"Обращаем внимание горожан, что новые правила въезда не распространяются на тех, кто решил посетить могилы родственников, а также на проведение похоронных процессий", - подчеркнули в городской администрации.