Грипп и ОРВИ отправили на карантин детсады и школы Северной Осетии

1 дек. 16:13

Ряд учебных заведений Северной Осетии ушли на карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Отмечается, что временно отменены занятия в дигорской школе №1. Также на карантине будут сидеть ученики первых-пятых классов села Суадаг Алагирского района и три класса владикавказского центра образования "Интеллект".

Стоит также добавить, что из-за гриппа и ОРВИ временно приостановили работу 13 детсадов Пригородного района. Занятия также не проводятся в 11 группах в детсадах Правобережного района.