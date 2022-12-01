Россияне погибли в крушении самолета в Армении

1 дек. 16:06

Два человека, разбившиеся при крушении легкомоторного самолета В55 в Котайкской области, по предварительным сведениям, имели российское гражданство, сообщил начальник Котайкского регионального спасательного управления Геворг Седракян.

Он уточнил, что воздушное судно упало в песчаную шахту села Джрабер. Предварительная причина трагедии - неблагоприятные погодные условия, а именно плохая видимость из-за густого тумана, сложный рельеф.

"Два обугленных тела пока еще не эвакуированы, так как сотрудники следственного комитета все еще работают на месте ЧП", - цитирует Седракяна Sputnik Армения.

Согласно предварительной информации, самолет был частным, зарегистрирован в Словакии. Люди летели в Астрахань из аэропорта "Звартноц" (Ереван).