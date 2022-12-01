В Израиле сообщили о прибытии нового турецкого посла

Новый посол Турции в Израиле Шакир Озкан Торунлар в четверг вручил верительные грамоты Министерству иностранных дел в Иерусалиме, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на издание Jerusalem Post.
Шакир Озкан Торунлар вручил копии верительных грамот главе протокольного отдела МИД Израиля Гилю Хаскелю, а оригиналы будет переданы президенту Ицхаку Герцогу, после чего Торунлар официально вступит в должность посла Турции в Израиле.
В ноябре Турция объявила о назначении посла в Израиле после восстановления дипотношений. В октябре на должность посла Израиля в Турции была утверждена Ирит Лиллиан, ранее исполнявшая обязанности временного поверенного в делах Израиля в Турции.