«Газпром» сообщил о рекордной поставке газа потребителям РФ 

1 дек. 16:05

«Газпром» 29 ноября 2022 года поставил российским потребителям по газотранспортной системе рекордный суточный объем газа для ноября, информирует пресс-служба холдинга.

"Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,7% (на 12,8 млрд куб м). Вместе с тем 28 ноября по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям был поставлен рекордный для этого дня объем газа, а 29 ноября достигнут абсолютный исторический суточный максимум для ноября - 1 486,7 млн куб м», - говорится в сообщении. Ранее холдинг сообщал о снижении добычи газа на 19,4% за 11 месяцев