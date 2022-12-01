Упавший в Армении самолет направлялся в Астрахань

1 дек. 15:50

Разбившийся сегодня в Армении частный самолет летел из аэропорта "Звартноц" (Ереван) в Астрахань, такое сообщение распространила пресс-служба Комитета гражданской авиации.

Частный легкомоторный самолет BeechCraft 95 поднялся в воздух и в 13:11 пропал с экранов радаров. Его обломки были обнаружены в 14:20. КГД собирает информацию, передает Sputnik Армения.

Как рассказал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян, самолет упал в поле, так что никаких разрушений нет.

По неофициальным данным, которые пока не подтверждены, члены экипажа были гражданами Словении.