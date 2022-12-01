В Тбилиси будет перекрыт проспект Руставели

1 дек. 15:35

Движение автотранспорта на проспекте Руставели в Тбилиси будет перекрыто из-за монтажа новогодней иллюминации, проинформировали в пресс-службы мэрии столицы.

Сообщается, что проспект будет перекрыт с площади Первой республики до площади Свободы 2 декабря с 00:00 до 06:00. «В это время транспортные средства смогут передвигаться через улицы Леонидзе, Ингороква, Александре Чавчавадзе, Грибоедова, Бараташвили и Табукашвили», - говорится в сообщении.

Уточняется, что с проспекта Меликишвили в направлении остальных улиц района Мтацминда движение будет разрешено через улицы Джанашия, Тархнишвили, Татишвили, Човелидзе, Зандукели, а затем через улицы Барнова, Гогебашвили и Какабадзе, добавили в пресс-службе.