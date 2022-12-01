«Газпром» сообщил о снижении добычи газа на 19,4% за 11 месяцев

1 дек. 15:25

Согласно предварительным данным «Газпром» с начала года снизил добычу газа на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 376,9 млрд куб м.

«Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев упал на 44,5% (на 76,3 млрд куб. м) - до 95,2 млрд куб. м», - говорится в сообщении холдинга.

Уточняется, что среднесуточный экспорт "Газпрома" в ноябре снизился на 3,9% к уровню октября - до 133,3 млн куб м. В настоящее время «Газпром» продолжает поставлять газ согласно подтвержденным заявкам, также отмечается в сообщении «Газпрома».