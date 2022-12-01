Еще 12 полос заработали в пункте пропуска "Верхний Ларс"

1 дек. 15:25

В пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе открыты 12 новых полос на въезд в РФ. Такое сообщение опубликовано на сайте Минтранса России.

В нем говорится, что для ускорения модернизации были выработаны уникальные решения по опережающему открытию полос для легкового автотранспорта. В июле текущего года был организован запуск движения транспорта по 12 новым полосам на выезд из РФ, чтобы ликвидировать очереди из легковушек, выезжающих в Грузию в сезон отпусков.

Во вторник 29 ноября в пункте пропуска в тестовом режиме было начато движение легкового транспорта по новым полосам на въезд в РФ. Специалисты обеспечили необходимые коммуникации, поставили кабины для паспортного контроля, подготовили новые рабочие места для сотрудников госорганов.

Руководитель ФГКУ "Росгранстрой" Геннадий Безлобенко в ходе телемоста с министром транспорта Виталием Савельевым сообщил, что движение автомобилей, несмотря на модернизацию, не останавливалось ни на день.

По его словам, в дополнение 12 новым полосам в июле и 12 полосам в ноябре к концу года планируется запустить движение еще по двум полосам для негабаритного транспорта, так что общее количество полос движения увеличится до 39.