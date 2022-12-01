В Краснодаре устанавливают главную елку города

1 дек. 15:21

Сегодня началась установка новогодней ели на Главной городской площади Краснодара. Как сообщает пресс-служба мэрии краевого центра, 22-метровую елку будут собирать в течение четырех дней, а затем украшать игрушками, звездами и гирляндами.

Неподалеку от ели будет установлена «подарочная коробка» с подсветкой и зеркалами внутри, композиция из трех светящихся шаров и инсталляция «С Новым годом!».

На входе в зону аттракционов появится пятиметровая светодиодная арка со светящимся бантом. Планируется, что монтаж и украшение всех новогодних елок в Краснодаре будет завершен до 15 декабря.