Финляндия заинтересовалась мигрантами из Турции, Бразилии, Индии и Вьетнама

1 дек. 15:14

Финляндия определила Турцию, Бразилию, Индию и Вьетнам в качестве целевых стран по привлечению мигрантов, сообщили в финском министерстве экономического развития и занятости, передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа".

Финляндия направит консультантов в эти четыре страны для создания партнерских отношений для найма в различных секторах, заявила на пресс-конференции глава управления по миграции при министерстве экономического развития и занятости Соня Хамалайнен.

Правящая коалиция Финляндии ранее поставила цель к 2030 году удвоить трудовую миграцию, а студенческую миграцию - утроить.

В том числе, старший специалист министерства Катри Нисканен заявила, что около 10% потребностей сектора здравоохранения в рабочей силе необходимо покрыть за счет международного найма в течение следующих 10 лет.