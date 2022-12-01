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МИД Армении опубликовал фото "многосторонней" встречи "на ногах" с Байрамовым и Мирзояном (ФОТО)

МИД Армении опубликовал фото &quot;многосторонней&quot; встречи &quot;на ногах&quot; с Байрамовым и Мирзояном (ФОТО)
МИД Армении опубликовал фото &quot;многосторонней&quot; встречи &quot;на ногах&quot; с Байрамовым и Мирзояном (ФОТО)
МИД Армении опубликовал фото &quot;многосторонней&quot; встречи &quot;на ногах&quot; с Байрамовым и Мирзояном (ФОТО)

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян прокомментировал сообщения ряда СМИ о встрече "на ногах", которую провели глава ведомства Арарат Мирзоян, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и их турецкий коллега Мевлют Чавушоглу "на полях" заседания СМИД ОБСЕ в Лодзи (Польша), пояснив, что они "несколько преувеличены".

Публикации были основаны на видеозаписях, разошедшихся по сети.

По словам Унаняна, "трехсторонняя встреча" в какой-то момент перетекла в четырехстороннюю, потом пятистороннюю, затем снова трехстороннюю, но уже в другом формате, и так далее.

Представитель МИД Армении опубликовал фотографии, на которых запечатлено, как Байрамов, Чавушоглу, Мирзоян, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, стоя в зале перед церемонией открытия, "ведут короткую вежливую беседу".

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