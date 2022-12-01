Узбекистан заявил, что внешняя политика построена на интересах страны

1 дек. 14:51

Украинский конфликт никак не влияет на внешнюю политику Узбекистана, она является независимой, сообщил пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов.

"Внешнеполитическая повестка Узбекистана определяется, исходя из интересов нашей страны. Она не зависит ни от каких геополитических событий, ни от геополитической конъюнктуры", - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что вторые стороны не влияют на внешнюю политику Узбекистана. При этом добавил, что Евросоюз является одним из экономических и политических партнеров республики.