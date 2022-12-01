РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Узбекистан заявил, что внешняя политика построена на интересах страны

Узбекистан заявил, что внешняя политика построена на интересах страны

Украинский конфликт никак не влияет на внешнюю политику Узбекистана, она является независимой, сообщил пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов.

"Внешнеполитическая повестка Узбекистана определяется, исходя из интересов нашей страны. Она не зависит ни от каких геополитических событий, ни от геополитической конъюнктуры", - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что вторые стороны не влияют на внешнюю политику Узбекистана. При этом добавил, что Евросоюз является одним из экономических и политических партнеров республики.

930 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version