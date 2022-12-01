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Дом во Владикавказе украсил мурал по мотивам «Нартского эпоса»

"Единая Россиия"

Стену одного из многоэтажных жомов во Владикавказе украсил мурал под названием «Нарты», исполненный художником Давидом Цагараевым.

Ранее жителям республиканской столицы был предложено назвать одно из пяти городских пространств и определиться с сюжетом «Нартского эпоса».

В итоге большинством голосов был выбран эскиз с изображением героев эпоса.  "Арт-объект создан на средства гранта, предоставленного за победу в федеральном конкурсе социально значимых проектов", - пояснили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

ФОТО "Единая Россиия"
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