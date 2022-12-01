Дом во Владикавказе украсил мурал по мотивам «Нартского эпоса»

1 дек. 14:39

Стену одного из многоэтажных жомов во Владикавказе украсил мурал под названием «Нарты», исполненный художником Давидом Цагараевым.

Ранее жителям республиканской столицы был предложено назвать одно из пяти городских пространств и определиться с сюжетом «Нартского эпоса».

В итоге большинством голосов был выбран эскиз с изображением героев эпоса. "Арт-объект создан на средства гранта, предоставленного за победу в федеральном конкурсе социально значимых проектов", - пояснили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».