Азербайджанская "дочка" "Абрау-Дюрсо" увеличит экспорт вина в Россию

1 дек. 14:32

"Дочка" российского производителя алкогольной продукции "Абрау-Дюрсо" в Азербайджане компания AzAbrau в текущем году экспортировала в Россию 600 тыс бутылок вина, сообщил руководитель "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

"В 2023 году мы планируем произвести 4 млн бутылок вина, из которых 3,5 млн будет поставлено в Россию", - сказал Титов. Таким образом, поставки планируется увеличить в 5,8 раза.

Он отметил, что во втором квартале 2023 года Азербайджан запустит линию производства игристых вин. Также Титов подчеркнул, что компания намерена войти в число крупнейших экспортеров азербайджанских вин в Россию и продвигать продукцию "дочки" в России.

Кроме того, президент добавил, что Турция и Китай заинтересованы в импорте вин AzAbrau.