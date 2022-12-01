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Перевал Зекари закрыт для проезда

Перевал Зекари закрыт для проезда

Движение на перевале Зекари, через который проходит дорога из Кутаиси в направлении горного курорта Абастумани, запрещено для всех видов автотранспорта, информирует пресс-служба Департамента автомобильных дорог Грузии.

Уточняется, что это связано со сложными метеорологическими условиями. «Речь идет о 50-88 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Сагория) - Багдати - Абастумани – Бенара», - говорится в сообщении.

Sputnik Грузия уточняет, что на других участках дороги движение свободно.

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