Перевал Зекари закрыт для проезда

1 дек. 14:21

Движение на перевале Зекари, через который проходит дорога из Кутаиси в направлении горного курорта Абастумани, запрещено для всех видов автотранспорта, информирует пресс-служба Департамента автомобильных дорог Грузии.

Уточняется, что это связано со сложными метеорологическими условиями. «Речь идет о 50-88 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Сагория) - Багдати - Абастумани – Бенара», - говорится в сообщении.

Sputnik Грузия уточняет, что на других участках дороги движение свободно.