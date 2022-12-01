Российские бизнесмены резко обнищали

1 дек. 13:57

Совокупное состояние российских миллиардеров, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, резко сократилось с начала года на $75,1 млрд, подсчитало РИА Новости.

При этом стоит отметить, что состояние самого богатого россиянина - одного из основных владельцев "Норильского никеля" Владимира Потанина увеличилось почти на $93 млн (до 31 млрд). Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, расположившийся на второй строчке рейтинга, потерял $5,07 млрд (до 27,4 млрд).

Состояние владельца "Северстали" Алексея Мордашова опустилось на $7,79 млрд - до 21 млрд. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин потерял $7,22 млрд (состояние оценивается в 20,8 млрд).