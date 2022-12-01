Кубанские спасатели вызволили из плена гор в Сочи восьмерых туристов

1 дек. 13:06

Туристы из Тверской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Московской области накануне заблудились при спуске с гор в Сочи, - сообщает пресс-служба МЧС ЮРПСО.

Туристы заблудились в районе экскурсионного объекта "Орлиные скалы", но к счастью, связь была достаточно устойчивая, и они смогли отправить в МЧС свою геопозицию, благодаря чему их быстро обнаружили спасатели, - передает "АиФ-Юг".

Как рассказала семейная пара, они впервые спускались по тропе с башни Ахун в сторону Кавказского аула и заблудились. Через какое-то время им встретились еще двое туристов, и дальше они продолжили путь вчетвером. Затем к ним примкнула еще одна пара, и еще – в итоге восемь туристов вышли к слиянию рек Агуры и Агурчик и пошли вдоль опор ЛЭП вверх по склону.

Спасатели Хостинского подразделения обнаружили группу в лесу неподалеку от статуи Прометея и вывезли всех в городскую черту.

Медицинская помощь никому не понадобилась.