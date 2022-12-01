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Новый водовод будет построен в Казбековском районе Дагестана

Новый водовод будет построен в Казбековском районе Дагестана

Около 300 млн рублей направят повышение качества водоснабжения Казбековского района Дагестана, сообщил глава муниципалитета Гаджимурад Мусаев.

 «Одна из первостепенных целей в нашей работе – обеспечение жителей района бесперебойным водоснабжением. В следующем году планируем решить проблему сразу в шести селах. На эти цели по программе „Комплексное развитие сельских территорий“ на 2023 год заложено 300 миллионов рублей», - сказал он.

Далее Мусаев отметил, что проект группового водовода для шести населенных пунктов сейчас проходит госэкспертизу. «В результате мы сможем напитать водой селения Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Инчха», - приводит слова главы муниципалитета ТАСС.  

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