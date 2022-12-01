В дагестанском Тините заработало крупное овощехранилище

1 дек. 12:53

В селе Тинит Табасаранского района Дагестана сегодня открылось овощехранилище на 1 тыс т продукции, в торжественной церемонии открытия принял участие председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Правительство Дагестана продолжает уделять особое внимание одному из стратегических направлений в сфере агропромышленного комплекса - наращиванию сети хранилищ плодоовощной продукции на территории республики", - сказал на церемонии ввода в эксплуатацию Абдулмуслимов, передает ТАСС.

Ввод новых мощностей позволит довести общий объем действующих промышленных плодоовощехранилищ в республике до 26 тыс т единовременного хранения, а стратегическая задача республики - довести мощности по хранению сельскохозяйственной продукции к 2030 году до 80-100 тыс т.

Строительство овощехранилища велось чуть больше года, в него инвестировано более 80 млн рублей, - добавил глава правительства Дагестана.

Хранилище в основном будет использоваться для хранения винограда, что позволит увеличить срок его хранения и реализовывать в межсезонье, существенно сократив долю пищевых отходов и потерь, а также увеличить его добавленную стоимость.

На пробное хранение уже заложено порядка 20 т винограда сортов "Агадаи" и "Молдова", имеются предварительные договоренности с производителями винограда Табасаранского района по его хранению и в наступающем 2023 году.