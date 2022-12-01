Сергей Лавров: Азербайджан обеспечит права карабахских армян

Азербайджанская сторона готова обеспечить права карабахских армян, с таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат указал, что армянское руководство в последнее время "больше говорит о правах армян в Карабахе, чем о статусе".

"На это готова азербайджанская сторона, они готовы это обсуждать, предоставить им все гарантии прав, которые имеют другие граждане Азербайджана", - подчеркнул министр.

Лавров также разъяснил, что означает одобрение без оговорок армянской стороной на четырехсторонней встрече в Праге Алматинской декларации, согласно которой "все союзные республики подтверждают нерушимость границ, в тех границах, которые существовали между республиками СССР".

"Иными словами в то время Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью Азербайджанской ССР. И когда это было одобрено и Азербайджаном, и Арменией, и Францией, и господином [председателем Евросовета Шарлем] Мишелем без каких-либо оговорок, - это решает вопрос, как подходить к статусу Карабаха", - уточнил глава МИД России.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, подтверждение Россией гарантий Азербайджана карабахским армянам является одним из ключевых событий для продвижения армяно-азербайджанского урегулирования. "Слова Сергея Лаврова снимают одну из блокировок мирных переговоров, созданных Ереваном. Армения, не желая закрывать сепаратистский проект в Карабахе, но не имея возможности обсуждать его статус – эта тема навсегда закрыта Азербайджаном, – придумала вместо статуса говорить о правах карабахских армян, которые якобы будут нарушены при выполнении Трехстороннего заявления в части вывода армянских боевиков из Карабахского экономического района АР. Баку гарантирует армянам Карабаха такие же права, как у других азербайджанских граждан, с самого начала, но в Ереване заявляют, что попросту не верят этому. Чтобы мотивировать свое "недоверие", Армения устраивает провокации в Карабахе, представляя ответы на них как свидетельства антиармянского настроя Баку", - сказал он.

"Однако России то же самое режим Никола Пашиняна сказать не может. Ереван не может объявить, что не доверяет Москве, ведь она является ключевым посредником в армяно-азербайджанском урегулировании, роль которой сам Никол Пашинян подчеркивает постоянно. На трехсторонней встрече 31 октября армянский премьер несколько раз повторил, что Ереван поддерживает российские инициативы по нормализации отношений с Баку, и надеется на продолжение послевоенных процессов в русле предложений Москвы. Что же, теперь Москва устами Сергея Лаврова сообщила, что Азербайджан в самом деле гарантирует карабахским армянам обеспечение их прав как азербайджанских граждан. Если так говорит Москва, значит, так и есть в действительности – разумеется, если Армения все еще признает Россию как посредника. Поскольку Пашинян в ближайшее время вряд ли рискнет отказаться от российского участия в урегулировании, претензию по правам карабахским армян ему придется снять с повестки дня", - подчеркнул Андрей Петров.

"Какие могут быть последствия у подтверждения Россией гарантий прав карабахских армян в Азербайджане? При конструктивном сценарии Ереван закрывает эту тему и сосредотачивается на других требованиях – о вывернутом порядке делимитации границы (сначала отвод войск, потом делимитация) и об отмене Зангезурского коридора. Таким образом Армения соглашается свернуть сепаратистский проект в Карабахе и признать судьбу карабахских армян внутренним делом Азербайджана. При деструктивном сценарии Ереван изобретает какую-то новую отговорку для того, чтобы продолжить поддержку сепаратистов. Здесь можно ждать как усиления военных провокаций из зоны временного размещения российских миротворцев, так и выдвижения претензий к российскому посредничеству. И то, и другое простимулирует Россию более жестко подойти к воздействию на Армению, действующую против российских интересов на Южном Кавказе", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".