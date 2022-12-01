Почему Армения не сможет заблокировать мир с Азербайджаном 

В последнюю неделю на армяно-азербайджанской границе и в Карабахском экономическом районе Азербайджана ни дня не обходится без обстрела, а то и нескольких. Азербайджанские позиции постоянно подвергаются ударам со стороны ВС Армении и армянских незаконных вооруженных формирований, ведущих огонь из-за спин российских миротворцев.

Под обстрелы регулярно попадают азербайджанские позиции в Кельбаджарском, Шушинском, Агдамском, Лачинском, Гарагельском, Физулинском, Тертерском, Ходжавендском, Ходжалинском, Дашкесанском и Товузском направлениях. 26 ноября азербайджанские военные перехватили квадрокоптер армянских НВФ, пытавшийся совершить разведывательный полет.

Зачем армянская сторона сознательно идет на эскалацию? Одной из причин является желание Еревана всеми силами задержать прогресс в мирных переговорах. Отметим, что руководство Армении реализует это желание не только на военном, но и на дипломатическом треке. Брюссельский формат переговоров с Азербайджаном практически встал из-за навязчивого и необоснованного требования армянской стороны подключить к нему президента Франции Эммануэля Макрона – а это неприемлемо для Баку, учитывая антиазербайджанские заявления главы французского государства и три резолюции французских парламентариев против территориальной целостности и экономики Азербайджана.

Если Ереван всячески пытается оттянуть подписание мирного соглашения, то Баку, напротив, считает необходимым закрыть этот вопрос как можно быстрее: в начале октября президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что при наличии политической воли со стороны Армении договор может быть подписан до конца 2022 года.

Также Баку остается жестко привержен соблюдению Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, в чем его безусловно поддерживает Москва. Азербайджанская сторона свои обязательства по заявлению уже выполнила, в то время как Ереван до сих пор не претворил в жизнь пункт 4 о выводе армянских военных с международно признанных территорий Азербайджана и пункт 9 о разблокировании транспортных и экономических коммуникациях на Южном Кавказе с обеспечением беспрепятственного сообщения между Зангиланским районом АР и Нахчываном. Между тем выполнение этих требований позволит установить долгосрочный мир и стабильность в регионе.

Стремление добиться мирного соглашения и реализовать Трехстороннее заявление объясняют то, почему Азербайджан не идет дальше адекватных мер на военные провокации Армении и карабахских сепаратистов. В Баку есть четкое понимание того, что единственное, что нужно региону сейчас, - это надежный мир и уверенность в стабильном завтрашнем дне. Как бы Ереван ни пытался, ему не удастся с помощью провокационных действий добиться торможения послевоенного урегулирования. И здесь стоит выразить надежду, что армянское руководство уже в ближайшее время наконец осознает безальтернативность мирного пути – на благо собственного же народа.

Пока этого не произошло. Однако Азербайджан, осознавая, что до достижения поставленных целей остается совсем немного, не поддается на провокации, авторы которых хотят дестабилизировать обстановку в регионе, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов.

"Азербайджан, как и его противники, понимает, что находится в одном шаге от окончательной победы. Думаю, что в задачи противника входит сейчас провоцировать Баку на радикальные действия, на мощный военный ответ, на масштабную операцию возмездия, и обвинить Азербайджан в этой провокации, в неспособности вести дипломатическое урегулирование, привлечь на свою сторону так называемое международное сообщество - в первую очередь власти Евросоюза, Францию и США, - объявить Баку недоговороспособным и таким образом как бы руками самого Баку сорвать подписание мирного договора и окончательное урегулирование ситуации", - пояснил он.

"Мне кажется, Азербайджан просто не поддается на провокации, целью которых является подрыв стабильности в регионе и репутации Азербайджана как ответственного участника международных отношений и страны, готовой сейчас - и всегда бывшей готовой к урегулированию конфликта - дипломатическим путем. Это выверенная, четкая линия Баку на достижение своих целей наиболее эффективными, безопасными и полезными для народа средствами", - обратил внимание политолог.

Говоря о том, насколько важно отсутствие крупных боестолкновений, эксперт подчеркнул, что переговоры любят тишину, то есть отсутствие публичности и военных действий. "Есть время воевать и есть время говорить. Время воевать уже было, оно все расставило на свои места. Время говорить настало сейчас. Но противники Азербайджана хотят, чтобы снова настало время воевать, чтобы воспользоваться этим в своих целях", - указал эксперт Российского совета по международным делам.

"Отсутствие конфликта способствует укреплению репутации Азербайджана, возможности убеждать сторонников Армении в европейских столицах в несостоятельности линии на дальнейшее затягивание конфликта. И это хорошо во всех смыслах - как в отсутствии необходимости жертвования жизнями солдат, так и в отсутствии необходимости отвечать на провокации", - заключил Алексей Наумов.