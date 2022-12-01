РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Швейцария заморозила 7,5 млрд франков российских активов

Швейцария заморозила 7,5 млрд франков российских активов

Российские активы на 7,5 млрд швейцарских франков (примерно $7,95 млрд) заморожены в Швейцарии, такое сообщение распространил Государственный секретариат экономики страны (SECO).

В нем говорится, что на 3 июля сумма вкладов россиян или российских физических и юридических лиц, объявленных ведомству, составляла 46,1 млрд франков.

"По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные в Швейцарии авуары достигли 7,5 млрд франков", - цитирует сообщение SECO ТАСС.

В секретариате уточнили, что, помимо этого, заблокированы 15 объектов недвижимости в шести кантонах.

1455 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version