Швейцария заморозила 7,5 млрд франков российских активов

1 дек. 12:36

Российские активы на 7,5 млрд швейцарских франков (примерно $7,95 млрд) заморожены в Швейцарии, такое сообщение распространил Государственный секретариат экономики страны (SECO).

В нем говорится, что на 3 июля сумма вкладов россиян или российских физических и юридических лиц, объявленных ведомству, составляла 46,1 млрд франков.

"По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные в Швейцарии авуары достигли 7,5 млрд франков", - цитирует сообщение SECO ТАСС.

В секретариате уточнили, что, помимо этого, заблокированы 15 объектов недвижимости в шести кантонах.