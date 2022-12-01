Саратовский суд пересмотрел приговор двоим дагестанским экс-следователям

1 дек. 12:35

Саратовский областной суд смягчил приговор в отношении бывшего начальника следственного отдела ОМВД по Кизляру А.Тагибова и бывшего начальника отдела криминалистики СУ СК РФ по Дагестану Д.Фатеева, признанных виновными в получении взятки в размере 30 млн рублей и превышении должностных полномочий.

Уголовное дело в отношении Тагибова, Фатеева и замруководителя Кизлярского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Дагестану А.Ильина было возбуждено в 2017 году, их подозревали в получении взятки в размере 30 млн рублей за возбуждено уголовного дела по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств", - передает "АиФ-Дагестан".

В марте 2021 года Верховный суд Дагестана передал материалы уголовного дела в Ленинский районный суд Саратова, который рассматривал его в течение года. В марте этого года Тагибов был приговорен судом к 14 годам лишения свободы со штрафом 39 млн рублей. Ильин и Фатеев - к 11 годам лишения свободы со штрафом 39 млн рублей. Они отбывают наказание в колонии строгого режима.

Осужденные обжаловали решение суда, и накануне Саратовский областной суд оставил приговор в отношении Ильина без изменений, а вот Тагибову наказание смягчено до 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, Фатееву - до 7 лет и 6 месяцев.