Иран нарастил экспорт газа в Турцию на 70%

1 дек. 12:32

Экспорт газа из Ирана в Турцию увеличился на 70% за десятый месяц этого года, говорится в отчете, опубликованном Европейским статистическим управлением (Евростат). Уточняется, что стоимость торговых обменов между двумя странами превысила $5 млрд с начала 2022 года.

Также в отчете зафиксировано, что с января по октябрь этого года Иран экспортировал в Турцию 7 млрд 751 млн куб м природного газа.

По данным Турецкого статистического управления, торговля Турции с Ираном выросла на 21% с января по октябрь 2022 года. Кроме того, отмечается, что стоимость торговых обменов между Ираном и Турцией с января по октябрь составила $4.39 млрд в 2021 году, , в то время как стоимость торгового обмена между ними увеличилась в этом году и достигла $5.3 млрд.