Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в ноябре

Артисты уличных театров на ВДНХ

Торжественное мероприятие в посольстве Азербайджана в Москве по случаю Дня Победы

Празднование 105-летия Керима Кримова в московской школе, носящей его имя

Открытие катка на ВДНХ

Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади в честь годовщины военного парада 1941 года

Открытие выставки ”Московские Кораны” в Музее Востока в Москве

Закрытый показ фильма, основанного на реальных событиях, "Шуша, ты свободна!" в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Открытие аудитории азербайджанской литературы имени поэта и мыслителя Низами Гянджеви в РУДН

Церемония вручения премии за развитие горско-еврейской культуры.