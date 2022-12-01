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Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в ноябре

"Вестник Кавказа"

Публикуем самые яркие снимки месяца

Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Артисты уличных театров на ВДНХ
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Торжественное мероприятие в посольстве Азербайджана в Москве по случаю Дня Победы
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Празднование 105-летия Керима Кримова в московской школе, носящей его имя
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Открытие катка на ВДНХ
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади в честь годовщины военного парада 1941 года
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Открытие выставки ”Московские Кораны” в Музее Востока в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Закрытый показ фильма, основанного на реальных событиях, "Шуша, ты свободна!" в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Открытие аудитории азербайджанской литературы имени поэта и мыслителя Низами Гянджеви в РУДН
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Церемония вручения премии за развитие горско-еврейской культуры.
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в ноябре
Посол Египта в Москве на открытии выставки ”От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834 – 1835)” в Музее Востока в Москве
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