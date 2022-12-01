Саакашвили выйдет на свободу из-за болезней?

1 дек. 12:15

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе направил в суд ходатайство об освобождении своего подзащитного из-за диагностированных у него серьезных заболеваний.

Адвокат внес в суд ходатайство с приложением в 16 томов, один из которых является заключением комплексной судебно-медицинской и психиатрической экспертиз, а остальные - доказательства, собранные "Эмпатией" и адвокатами. В ходатайство включены два вопроса - о освобождении Саакашвили из заключения, так как на то есть основания, а в качестве альтернативы - об отсрочке отбывания наказания, - рассказал Хачапуридзе.

Неправительственная организация "Эмпатия" сегодня опубликовала заключение медицинской экспертизы, в котором указано, что у Саакашвили выявлено 10 диагнозов, несовместимых с тюремным заключением. Некоторые из них вызовут необратимое ухудшение состояния здоровья, сокращение продолжительности жизни и даже смерть, если не будет проведено адекватной диагностики и лечения.

Также у Саакашвили обнаружили повышенное содержание бария, висмута и ртути, опасных для здоровья. Заключение служит достаточным основанием для направления Саакашвили на лечение за границу, - рассказала глава "Эмпатии" Мариам Джишкариани.

Напомним, два дня назад министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в ответ на призывы сторонников и родственников Саакашвили отпустить его на лечение за границу предложил экс-президенту пригласить в страну любого зарубежного врача.