Коронавирусом за сутки заболели 6 785 россиян

1 дек. 11:58

В России за минувшие сутки выявили 6 785 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 390, в Санкт-Петербурге - 626, в Подмосковье - 286.

В Краснодарском крае - 62, в Ставропольском крае - 93, в Крыму - 34, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии - 12, в Адыгее - 8, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 14, в Северной Осетии - 8, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 597 613.

Госпитализированы за сутки 1 311 человек.

Умерло за сутки 58 человек.

Напомним, днем ранее за сутки было выявлено 6 088 новых случаев заражения коронавирусом.