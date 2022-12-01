Мишустин: российские производители наращивают поставки в Иран и Индию

1 дек. 11:40

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что сейчас многие предприятия кардинально перестраивают свою деятельность, появляются новые приоритеты в транспортной и логистической сфере, в том числе из-за введенных в отношении РФ санкций недружественных стран.

По его словам, государство этому активно содействует, помогает занять освободившиеся ниши и освоить новые направления. «В том числе сейчас меняются приоритеты, расширяются поставки по транспортному коридору Север — Юг с выходом на Иран, на Индию», - сказал он в ходе встречи с главой Ространснадзора Виктором Басаргиным.

Далее председатель правительства обратил внимание на то, что сейчас имеют приоритетное значение стабильность работы инфраструктуры, работа всей экономики в целом, а также ее безопасность.