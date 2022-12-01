В Астрахани ввели режим ЧС из-за локальной экокатастрофы

1 дек. 11:37

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации Астрахани сегодня на экстренном заседании приняла решение о введении локального режима ЧС, - сообщает пресс-служба администрации города.

"Комиссия проголосовала за введение режима ЧС. Специалисты МУП "Астрводоканал" уже начали подготовительные работы для устранения аварии", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Причина аварии - ветхий трубопровод, прокинутый над городским ериком Казачий, из которого в городской водоем льются тонны нечистот, насыщая атмосферный воздух смрадным запахом.

Труба является частным имуществом, а ее обслуживанием вправе заниматься только владелец, который неоднократно игнорировал требования муниципалитета о приведении сетей в порядок.

На заседании комиссии было решено не дожидаться действий владельца, а приступить к устранению аварийной ситуации.

Напомним, МУП "Астрводоканал" обеспечивает услугами по водоснабжению и водоотведению жителей Астрахани и частично районов области.