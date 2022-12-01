Армянский МИД: обсуждения технических вопросов по договоренностям с Турцией продолжатся

1 дек. 11:31

МИД Армении подтвердил заявление представителя президента Турции Ибрагима Калына о встрече технических делегаций двух стран в начале ноября на границе.

Ранее турецкий чиновник рассказал, что на встрече стороны рассмотрели вопросы ремонта моста, контроля за передвижением после открытия границы, таможенного контроля и технической подготовки, причем участники встречи побывали по обе стороны границы, в Армении для них был приготовлен обед.

Как напомнил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян агентству "Арменпресс", сведения о переговорах вице-спикер армянского парламента, спецпредставитель Рубен Рубинян также распространил еще в начале ноября.

"С армянской стороны в подготовке к переговорам были задействованы ведомства, имеющие отношение к реализации договоренностей, достигнутых 1 июля спецпредставителями по нормализации отношений между Арменией и Турцией", - пояснил он.

По словам дипломата, на встрече обсуждались технические вопросы, связанные с воплощением в жизнь достигнутых договоренностей, и эти обсуждения продолжатся, добавил Унанян.