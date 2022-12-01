СМИ: "Лукойл" возобновил переговоры о продаже НПЗ в Италии

1 дек. 11:10

Российский нефтяной гигант "Лукойл" возобновил переговоры с американской энергетической компанией Crossbridge Energy Partners о продаже ей находящегося на Сицилии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB, - пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, "Лукойл" планирует заключить соглашение на сумму 1,5 млрд евро до 5 декабря, однако правительство Италии, которое ранее внесло ISAB в перечень критически важных инфраструктурных объектов, считает, что сделка потребует намного больше времени, - передает ТАСС.

Ранее "Лукойл" провел переговоры с сингапурским нефтетрейдером Trafigura на случай, если российской компании не удастся договориться с американской.

НПЗ на Сицилии может остановиться из-за проблем с поставками сырой нефти из РФ морем, которые в соответствии с шестым пакетом санкций ЕС прекратятся с 5 декабря. Сейчас ISAB покрывает 22% потребностей Италии в автомобильном топливе.